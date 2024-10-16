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Рак молочной железы в Беларуси | Новшества в лечении | Профилактика заболевания

16.10.2024

15 октября - Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Календарная дата достаточно неоптимистичная - по мировой статистике именно рак груди у женщин занимает первое место по смертности. • Так ли это? И какая статистика в Беларуси? • Какие новшества в лечении заболевания? • Какая категория женщин больше подвержена риску?

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Рак молочной железы в Беларуси | Новшества в лечении | Профилактика заболевания