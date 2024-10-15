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Реалии жизни в Эстонии: политика даже на кладбище

15.10.2024

Смотрите "Актуальное интервью" с гражданкой Эстонии Ольгой Павловой. - Вложить свой труд в перспективное предприятие в Беларуси - Реалии проживания в Европе - К какому результату пришла Украина? - Почему героиня нашего интервью выбрала для проживания именно Беларусь?

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Реалии жизни в Эстонии: политика даже на кладбище