Актуальное интервью | Андрей Капский 15.10.2024

Смотрите "Актуальное интервью" с председателем правления ФК БАТЭ Андреем Капским. - 25 лет назад, футбольный клуб БАТЭ завоевал свой первый чемпионский титул. Воспоминания того времени - О качестве газона на Борисов-арене в начале Чемпионата - Качество игры футбольного клуба и есть ли вообще план выхода из ситуации? - Какой бюджет у клуба? Из чего он складывается?