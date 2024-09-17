Актуальное интервью | Игорь Марзалюк 17.09.2024

Когда мы говорим о Дне народного единства, нельзя не упомянуть 18 марта 1921 года, когда был подписан Рижский мирный договор. Тогда половина Беларуси перешла под юрисдикцию Польского государства. Как сегодня мы можем трактовать это событие в истории нашей страны, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.