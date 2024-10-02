3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
Актуальное интервью | Роман Ротенберг
02.10.2024
Роман Ротенберг - главный тренер ХК СКА, главный тренер сборной "Россия 25". ХК СКА - самый многочисленный по количеству белорусов клуб в КХЛ. • Почему Ротенберг набирает в команду белорусов? • В каком направлении развивается белорусский хоккей? • Что для тренера значит игра со сборной Беларуси? • Какие условия нужно создать, чтобы молодежь развивала хоккей?
Выпуски
21 видео
Актуальное интервью | Роман Ротенберг02.10.2024
Актуальное интервью | Надежда Шаховская09.12.2024
Актуальное интервью | Анжелика Курчак09.12.2024
Актуальное интервью | Анастасия Мирончик-Иванова08.12.2024
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова07.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Рачков06.12.2024
Актуальное интервью | Валерий Гайдукевич03.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Виссарионов03.12.2024
Актуальное интервью | Роман Головченко02.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Мательский02.12.2024
Актуальное интервью | Руслан Пархамович02.12.2024
Актуальное интервью | Наталья Кочанова29.11.2024
Актуальное интервью | Никита Белеченко28.11.2024
Актуальное интервью | Павел Муравейко28.11.2024
Актуальное интервью | Алексей Леонков28.11.2024
Актуальное интервью | Андрей Василевич28.11.2024
Актуальное интервью | Татьяна Лугина26.11.2024
Актуальное интервью | Юлия Бердникова25.11.2024
Актуальное интервью | Наталья Лаптева25.11.2024
Актуальное интервью | Элеонора Качаловская24.11.2024
Актуальное интервью | Артем Ткач23.11.2024