Актуальное интервью | Роман Ротенберг 02.10.2024

Роман Ротенберг - главный тренер ХК СКА, главный тренер сборной "Россия 25". ХК СКА - самый многочисленный по количеству белорусов клуб в КХЛ. • Почему Ротенберг набирает в команду белорусов? • В каком направлении развивается белорусский хоккей? • Что для тренера значит игра со сборной Беларуси? • Какие условия нужно создать, чтобы молодежь развивала хоккей?