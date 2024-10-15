Санкции - оружие против народа | Европейские СМИ нормализируют войну 15.10.2024

Нужна ли итальянцам правда о СВО? • Санкции - оружие против народа? • НАТО угрожает Беларуси своими враждебными действиями на границе? • Европейским гражданам предлагают не ездить в Беларусь? Об этом и не только мы поговорили с Андреа Лучиди, журналистом и военкором из Италии.