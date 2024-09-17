Актуальное интервью | Дмитрий Басков 17.09.2024

В день, когда мы отмечаем запуск "Первого информационного" канала, у нас в гостях Дмитрий Басков. Обсудим ключевые вопросы, касающиеся информации, ее роли в современном обществе и важности патриотического воспитания. 🔺 Как запуск "Первого информационного" телеканала повлияет на информационное поле Беларуси? 🔺 Как профессиональный спорт связан с патриотическими чувствами и национальной гордостью, особенно в условиях санкций и ограничений? 🔺 Как научить людей отличать правду от фейков? 🔺 Какие уроки из прошлого извлек Дмитрий Басков в борьбе с дезинформацией? О важнейших аспектах жизни в Беларуси и о том, как сохранять единство и патриотизм в нашем обществе - в "Актуальном интервью".