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Актуальное интервью | Дмитрий Басков
17.09.2024
В день, когда мы отмечаем запуск "Первого информационного" канала, у нас в гостях Дмитрий Басков. Обсудим ключевые вопросы, касающиеся информации, ее роли в современном обществе и важности патриотического воспитания. 🔺 Как запуск "Первого информационного" телеканала повлияет на информационное поле Беларуси? 🔺 Как профессиональный спорт связан с патриотическими чувствами и национальной гордостью, особенно в условиях санкций и ограничений? 🔺 Как научить людей отличать правду от фейков? 🔺 Какие уроки из прошлого извлек Дмитрий Басков в борьбе с дезинформацией? О важнейших аспектах жизни в Беларуси и о том, как сохранять единство и патриотизм в нашем обществе - в "Актуальном интервью".
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21 видео
Актуальное интервью | Дмитрий Басков17.09.2024
Актуальное интервью | Надежда Шаховская09.12.2024
Актуальное интервью | Анжелика Курчак09.12.2024
Актуальное интервью | Анастасия Мирончик-Иванова08.12.2024
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова07.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Рачков06.12.2024
Актуальное интервью | Валерий Гайдукевич03.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Виссарионов03.12.2024
Актуальное интервью | Роман Головченко02.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Мательский02.12.2024
Актуальное интервью | Руслан Пархамович02.12.2024
Актуальное интервью | Наталья Кочанова29.11.2024
Актуальное интервью | Никита Белеченко28.11.2024
Актуальное интервью | Павел Муравейко28.11.2024
Актуальное интервью | Алексей Леонков28.11.2024
Актуальное интервью | Андрей Василевич28.11.2024
Актуальное интервью | Татьяна Лугина26.11.2024
Актуальное интервью | Юлия Бердникова25.11.2024
Актуальное интервью | Наталья Лаптева25.11.2024
Актуальное интервью | Элеонора Качаловская24.11.2024
Актуальное интервью | Артем Ткач23.11.2024