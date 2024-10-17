Актуальное интервью | Ирина Пронько 17.10.2024

17 сентября 2024 года Главой государства был подписан новый Указ № 367 "Об обращении цифровых знаков (токенов)". Этот документ возвращает недобросовестных людей в правовое поле. • Мошеннические криптобиржи: как распознать? • Корректировку налогового кодекса • Операции с криптой - через ПВТ