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Сербия выступает за БРИКС! | Кризис западной модели глобализма

30.10.2024

"Мы будем создавать в парламенте объединение депутатов, которые выступают за БРИКС!" Об этом в проекте "Актуальное интервью" заявил депутат парламента Сербии Драган Станоевич. - Запад не устраивает наличие успешных государств с традиционными ценностями? - Евросоюз исчерпал свой потенциал развития - Новая архитектура глобальной безопасности

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Сербия выступает за БРИКС! | Кризис западной модели глобализма