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Служба девушек в ОМОН | Как удается совмещать службу и семью

16.10.2024

Героини Екатерина и Юлия в Отряде милиции особо назначения служат более 10 лет. "У нас нет невыполнимых задач. Если перед нами стоит задача "надо", мы берём и делаем". - Как девушкам удается совмещать службу в милиции и семейные обязанности?

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Служба девушек в ОМОН | Как удается совмещать службу и семью