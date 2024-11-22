Соглашение о побратимстве Минска и Бразилия | Экспорт в Бразилию и сотрудничество 22.11.2024

"Нас просто очаровала Беларусь. Я встретился с такой красотой, которую никогда не знал и не предполагал, что такая может быть". Об этом рассказал Глава секретариата по международным отношениям правительства федерального округа Бразилии Пако Бритто. 🔺Соглашение о побратимстве Минска и Бразилия. Что входит вот в этот перечень? 🔺Общая задача Бразилии и Беларуси, какая она? 🔺Почему Беларусь видят достойным партнёром Бразилии? Смотрите "Актуальное интервью" ПРЯМО СЕЙЧАС