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Совет Республики проводит масштабную политику по взаимодействию с парламентами других стран

23.10.2024

Совет Республики проводит достаточно масштабную политику по взаимодействию на международной арене с парламентами других стран. - Насколько важно поддерживать отношения на высоком уровне с нашими дружескими странами? - Что обсуждали во время командировки в Таджикистан? - Также о современных тенденций развития Парламентаризма Смотрите "Актуальное интервью" с Зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергеем Хоменко.

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Совет Республики проводит масштабную политику по взаимодействию с парламентами других стран