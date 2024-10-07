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Актуальное интервью | Роман Самуль

07.10.2024

О том, насколько важно сегодня взаимодействие блогерского сообщества и государства, а также о свободе слова в Беларуси, мы поговорили в "Актуальном интервью" с блогером Романом Самулем.

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Актуальное интервью | Роман Самуль