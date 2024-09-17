Актуальное интервью | Драган Станоевич и Гуннар Линдеманн 17.09.2024

Вопросы международной политики обсудили с Драганом Станоевичем, депутатом парламента Сербии и Гуннаром Линдеманном, депутатом сената Берлина, членом партии "Альтернатива для Германии". - Каковы причины изменений в международной обстановке и что они означают для свободных государств? - Как страны, такие как Беларусь и Сербия, сталкиваются с давлением со стороны США и Европейского Союза? - Как пересчет голосов на выборах в Германии повлиял на политическую ситуацию в стране? - Почему в Германии закрываются заводы, такие как Volkswagen, и как это связано с "зеленой повесткой"?