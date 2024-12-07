Технологический суверенитет | Зеленый капкан Евросоюза | Научное развитие 07.12.2024

СОЗДАТЬ — ВНЕДРИТЬ — ПРОДАТЬ. Разработки не должны пылиться на полках? Об этом в "Актуальном интервью" рассказала Елизавета Глушакова, аналитик центра политологии Института НАН Беларуси. - Почему необходимо сократить путь от разработки до практического внедрения? - Наука для экономики: залог поступательного и конкурентного развития Беларуси. - Как монетизировать исследования?