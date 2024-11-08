Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Трампизация американской политики | Эскалация на Ближнем Востоке

08.11.2024

"Актуальное интервью" с политологом Юрием Воскресенским. • Интересы Беларуси должны быть учтены в урегулировании ситуации в регионе • Точка напряженности: эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты • Трамп имеет возможность войти в историю в качестве миротворца

Выпуски

21 видео

Трампизация американской политики | Эскалация на Ближнем Востоке