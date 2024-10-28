Цели Академии наук | Применении искусственного интеллекта в науке 28.10.2024

Сильные позиции у белорусских учёных это физика и лазерная оптика. Об этом рассказал Первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси, академик Сергей Чижик. - Что сегодня после космоса номер один в союзной науке? - Что из проектов Академии наук может стать прорывным в ближайшее время? - А также о применении искусственного интеллекта в области науки.