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У Сербии нет будущего с Евросоюзом | Отношения Беларуси и Сербии ждет ревизия

15.11.2024

Кому и чем мешает дружба Беларуси и Сербии? Смотрите новое "Актуальное интервью" с общественным деятелем (Сербия) Драганой Трифкович. А так же: - Геополитические планы Запада - Жизнь в Беларуси - В чем разница между белорусскими и сербскими оппозиционерами?

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У Сербии нет будущего с Евросоюзом | Отношения Беларуси и Сербии ждет ревизия