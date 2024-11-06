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Важные показатели по росту ВВП | Стратегия работы правительства

06.11.2024

Товарооборот Беларуси и Китая за 5 лет вырос втрое! Об экономическом положении Беларуси мы поговорили с Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым. Международные финансовые институты пытаются сохранить своё лицо. • На какие показатели обращает внимание правительство? • Доля просроченной внешней дебиторской задолженности к экспорту не меняется • Над чем сейчас работает правительство?

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Важные показатели по росту ВВП | Стратегия работы правительства