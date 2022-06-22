Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Актуальное интервью | Яков Кедми

22.06.2022

Выпуски

21 видео

Актуальное интервью | Яков Кедми

- Какие страны могут потерять государственность?
- Кого на Западе хотели видеть в качестве альтернативы Владимиру Путину?
- Сможет ли международная турбулентность повлиять на устойчивость Беларуси?

Об этом и многом другом смотрите "Актуальное интервью" с израильским военным экспертом и политическим аналитиком Яковом Кедми.

Актуальное интервью