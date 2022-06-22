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Актуальное интервью | Яков Кедми
22.06.2022
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21 видео
Актуальное интервью | Яков Кедми22.06.2022
Актуальное интервью | Игуменья Гавриила06.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Гагарина06.01.2025
Актуальное интервью | Наталья Карчевская04.01.2025
Актуальное интервью | Роман Самуль03.01.2025
Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов03.01.2025
Актуальное интервью | Ольга Шпилевская01.01.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров01.01.2025
Актуальное интервью | Роман Головченко31.12.2024
Актуальное интервью | Наталья Павлюченко31.12.2024
Актуальное интервью | Вадим Елфимов30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Золотарев30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Воскресенский29.12.2024
Актуальное интервью | Александр Маркевич27.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Гаев26.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Кривошеев26.12.2024
Актуальное интервью | Олег Рыженков25.12.2024
Актуальное интервью | Тимур Жаксылыков23.12.2024
Актуальное интервью | Татьяна Лугина23.12.2024
Актуальное интервью | Дмитрий Матусевич23.12.2024
Актуальное интервью | Иван Эйсмонт22.12.2024
Актуальное интервью | Яков Кедми
- Какие страны могут потерять государственность?
- Кого на Западе хотели видеть в качестве альтернативы Владимиру Путину?
- Сможет ли международная турбулентность повлиять на устойчивость Беларуси?
Об этом и многом другом смотрите "Актуальное интервью" с израильским военным экспертом и политическим аналитиком Яковом Кедми.