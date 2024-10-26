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Возрождение Полесья | Работа в регионах Беларуси | Дожинки - итог работы года

26.10.2024

За 30 лет построено абсолютно новое, самодостаточное государство, которое уважают в мире. Об этом в проекте "Актуальное интервью" заявил член Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый. • Как возрождают Полесье? • Важность праздника "Дожинки" • Технологичность производства в сельском хозяйстве

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Возрождение Полесья | Работа в регионах Беларуси | Дожинки - итог работы года