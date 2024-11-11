Взаимодействия Беларуси и Китая | Товарооборот между странами 11.11.2024

Китай является стратегическим партнёром для Беларуси. По товарообороту он находится на втором месте после Российской Федерации. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Червяков Александр. - В Беларуси и Китае будут наращивать торгово-экономическое взаимодействие. Что удалось сделать? - Взаимодействия Беларуси и Китая на уровне ШОС. - Сотрудничество между странами в гуманитарной сфере.