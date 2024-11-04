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Взгляд из Великобритании | Важные заявления | Вопросы мира

04.11.2024

"Минский формат зарекомендовал себя" - заявил почетный профессор Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква в "Актуальном интервью". • Ориентация на мир и развитие • Альтернатива ООН • О чём твердят в НАТО?

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Взгляд из Великобритании | Важные заявления | Вопросы мира