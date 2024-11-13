Ярослав Августыняк: если бы я был белорусом, я бы голосовал за Лукашенко 13.11.2024

Каковы перспективы белорусов в Польше и что их ждет впереди? Об этом рассказал Ярослав Августыняк, общественный деятель, публицист и журналист из Польши. - Как безвизовый режим может повлиять на взаимопонимание между народами? - Какова роль Тихановской в белорусской политике? - Как выборы в США влияют на политическую обстановку в Европе?