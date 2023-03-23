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Тех, кто осознал, что был лишь марионеткой в руках своры жаждущих переворота и при этом далеких от политики, становится все больше. Заблудшие понимают - их кинули!

Боец ММА Алексей Кудин дал откровенное интервью Агентству теленовостей.

  • Почему многократный чемпион мира вышел на протесты в 2020-м и что понял за два года заключения?
  • О белорусском флаге, недоСМИ и сильном белорусском лидере, которого есть за что благодарить.

Для тех, кто не в курсе: Кудина в оппосреде признали политзаключенным. Услышим его мнение и на этот счет.

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