Актуальное интервью | Леонид Анфимов 14.10.2024

СНГ выстраивает единый подход к информационной безопасности. - С чем связано объявление культурных столиц стран СНГ? - Искусственный интеллект: почему этому направлению уделяется такое внимание? - Какие направления являются приоритетными для исполкома СНГ? Об этом и не только мы поговорили с первым заместителем генерального секретаря СНГ Леонидом Анфимовым.