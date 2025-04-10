Телеверсия интервью Президента Беларуси А. Лукашенко межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4779307-7a10-4502-8142-c66caaddfb46/conversions/0d5cfd4c-6508-46c3-83be-e59fdb9f8c2b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4779307-7a10-4502-8142-c66caaddfb46/conversions/0d5cfd4c-6508-46c3-83be-e59fdb9f8c2b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4779307-7a10-4502-8142-c66caaddfb46/conversions/0d5cfd4c-6508-46c3-83be-e59fdb9f8c2b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4779307-7a10-4502-8142-c66caaddfb46/conversions/0d5cfd4c-6508-46c3-83be-e59fdb9f8c2b-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Первое интервью после инаугурации. Лукашенко о Трампе, демократии, СНГ и 80-летии Победы. Президент рассказал, как идёт расследование жестокого геноцида белорусов в годы Великой Отечественной, о недопустимости попыток переписывать историю в угоду западных политиков и как важно доносить истину до молодого поколения и отстаивать историческую правду. - Как сложилась традиция лидеров бывать на параде в Москве? - Как реагировать на новую торговую войну? - Чему учит псевдодемократия Запада? Откровенно о темах, которые волнуют людей и МИР, - в интервью председателю МТРК "Мир" Радику Батыршину.