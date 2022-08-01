Разговор у Президента | Юрий Сенько

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01.08.2022
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Эксклюзивное интервью с послом Беларуси в Китае Юрием Сенько в проекте "Разговор у Президента".
Как Беларусь и Китай будут развивать стратегические отношения в условиях стремительно меняющего мира?
Как быстро наши товары раскупают на электронных площадках КНР?
Насколько удачным оказался формат сотрудничества регионами?
Почему в самое ближайшее время Беларусь ещё больше укрепит взаимодействие с китайским бизнесом?