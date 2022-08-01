Разговор у Президента | Юрий Сенько

Эксклюзивное интервью с послом Беларуси в Китае Юрием Сенько в проекте "Разговор у Президента".



Как Беларусь и Китай будут развивать стратегические отношения в условиях стремительно меняющего мира?



Как быстро наши товары раскупают на электронных площадках КНР?



Насколько удачным оказался формат сотрудничества регионами?



Почему в самое ближайшее время Беларусь ещё больше укрепит взаимодействие с китайским бизнесом?

