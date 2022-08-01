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Разговор у Президента | Юрий Сенько

01.08.2022

Выпуски

21 видео

Разговор у Президента | Юрий Сенько

Эксклюзивное интервью с послом Беларуси в Китае Юрием Сенько в проекте "Разговор у Президента".

Как Беларусь и Китай будут развивать стратегические отношения в условиях стремительно меняющего мира?

Как быстро наши товары раскупают на электронных площадках КНР?

Насколько удачным оказался формат сотрудничества регионами?

Почему в самое ближайшее время Беларусь ещё больше укрепит взаимодействие с китайским бизнесом?

Разговор у Президента

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