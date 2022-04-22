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Разговор у Президента | Юрий Селиверстов

22.04.2022

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Разговор у Президента | Юрий Селиверстов

Министр финансов Юрий Селиверстов в проекте "Разговор у Президента" рассказал, как поддержат экономику, чтобы минимизировать риски, и кто будет получателем такой помощи.

Разговор у Президента