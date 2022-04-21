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Разговор у Президента | Сергей Хоменко

21.04.2022

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Разговор у Президента | Сергей Хоменко

Нормотворческая работа над обновленной Конституцией, верховенство права и работа Минюста над уголовным делом геноцида белорусов. Что осталось за кадром беседы с главой государства, министр юстиции Сергей Хоменко расскажет в проекте "Разговор у Президента".

Разговор у Президента