Разговор у Президента | Владимир Кухарев

Какие вопросы больше всего волнуют минчан, какие кадры будут их решать? Инвестиционный климат, третья линия метро, благоустройство и здравоохранение. Все о настоящем и будущем белорусской столицы. Интервью с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым.