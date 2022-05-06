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Разговор у Президента | Владимир Кухарев
06.05.2022
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Разговор у Президента | Владимир Кухарев
Какие вопросы больше всего волнуют минчан, какие кадры будут их решать? Инвестиционный климат, третья линия метро, благоустройство и здравоохранение. Все о настоящем и будущем белорусской столицы. Интервью с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым.