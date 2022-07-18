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Разговор у Президента | Анатолий Исаченко

18.07.2022

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Разговор у Президента | Анатолий Исаченко

  • Как обеспечить более высокие темпы развития области?

  • Хватит ли Беларуси сахара?

  • Промышленный облик региона: Губернатор нашёл противоядие от санкций?


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Разговор у Президента