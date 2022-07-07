Разговор у Президента | Владимир Андрейченко

Новая конституция, защита исторической памяти, и самое главное — защита интересов белорусов. — Законодательные итоги работы Парламента.— Укрощение политических вредителей.— Какой будет обратная связь с народом?Всё о работе Парламента страны — в проекте "Разговор у Президента".