Работа таможенных органов | Очереди на границе | Ответные меры на санкции
17.09.2024
Ситуация на границе с точки зрения таможенных органов. Результаты деятельности ведомства, ответные меры на санкции и вклад в республиканский бюджет. Что ещё прозвучало в докладе председателя государственного таможенного комитета Главе государства?
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