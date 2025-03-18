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Разговор у Президента | Максим Рыженков

18.03.2025

Будущие направления. Новый Этап Сотрудничества с Китаем. Саммит ЕАЭС. Александр Лукашенко намерен посетить ряд азиатских стран: о проработке и графике визитов Президенту доложил Глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. На встрече затронули и другие вопросы по линии МИД. Минск сейчас председательствует в ЕАЭС, впереди - заседание Высшего Евразийского экономического совета. - Какие основные поручения дал Президент? - Весь мир говорит про "разрядку" в отношениях России и США. Стоит ли нам ожидать потепления с американцами?

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Разговор у Президента | Максим Рыженков

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