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Разговор у Президента | Майнинговые фермы | Посевная на Могилёвщине | Капитал, фермы и жилье
21.03.2025
Инвесторы из каких стран готовы вкладывать в майнинговые фермы на Могилёвщине? - Какой рост капиталовложений в производства ожидается ежегодно? - Сколько арендных домов построят в 2025 году? А также подготовка к посевной: каких культур планируют вырастить больше? Сколько молочно-товарных ферм нужно, чтобы значительно увеличить объёмы производства мяса и молока? Кроме того, новые форелевые хозяйства и большая работа в Год благоустройства в Могилёвской области. Смотрите проект "Разговор у Президента" с председателем Могилёвского облисполкома Анатолием Исаченко.
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Разговор у Президента | Майнинговые фермы | Посевная на Могилёвщине | Капитал, фермы и жилье21.03.2025
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Разговор у Президента | Майнинговые фермы | Посевная на Могилёвщине | Капитал, фермы и жилье
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