Разговор у Президента | Игорь Шуневич

Сегодня в Беларуси около 38 тысяч активных охотников. Нужно соблюдать их интересы, при этом не забывая и о сохранении нашей природы. О важных новациях, Красной книге и многом другом спросим у Игоря Шуневича в проекте "Разговор у Президента".