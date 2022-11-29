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Разговор у Президента | Дмитрий Гора
Практика специального производства в будущем будет распространятся и на уголовные дела по экономическим преступлениям.
Об этот во время записи интервью для программы "Разговор у Президента", рассказал Председатель Следственного комитета.
Дмитрий Гора также заявил, что в уже ближайшее время прокурору будет направлено уголовное дело, в рамках спецпроизводства, в отношении членов так называемого координационного совета.
- Что такое специально производство и на кого оно распространяется?
- Какая криминогенная обстановка в Беларуси?
- Что будет с членами координационного совета?