Скажинемолчи | Светлана Панкратова

Гость программы - Светлана Панкратова, телеведущая, председатель оргкомитета фестиваля социальной рекламы, многодетная мама.



Училась в БГТХИ (теперь Белорусская государственная академия искусств) по специальности "актриса театра и кино" и в МИК (теперь Белорусский государственный университет культуры и искусств) по специальности "режиссер". Пришла на БТ в 1990 году, прошла кастинг ведущих и работала диктором. С 1997 года - ведущая программы “Навіны надвор’я”.

