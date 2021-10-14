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Скажинемолчи | Светлана Панкратова
14.10.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Светлана Панкратова14.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Светлана Панкратова
Гость программы - Светлана Панкратова, телеведущая, председатель оргкомитета фестиваля социальной рекламы, многодетная мама.
Училась в БГТХИ (теперь Белорусская государственная академия искусств) по специальности "актриса театра и кино" и в МИК (теперь Белорусский государственный университет культуры и искусств) по специальности "режиссер". Пришла на БТ в 1990 году, прошла кастинг ведущих и работала диктором. С 1997 года - ведущая программы “Навіны надвор’я”.