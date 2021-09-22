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Скажинемолчи | Николай Щекин

22.09.2021

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Скажинемолчи | Николай Щекин

Гость программы - ученый, историк, философ, общественный деятель, политический эксперт Николай Щёкин.

Смотрите в программе:

  • Актуальная область научных интересов
  • О диалоге церкви и государства
  • Способно ли государство жить и развиваться без церкви?
  • О разнице ментальности конфессий
  • О политической позиции католической церкви
  • О критериях личности для государственной службы
  • Об ошибках в назначениях на государственные посты
  • О подготовке кадров
  • Как попадают во власть?
  • О расколе в обществе
  • О разделении на классы
  • О белорусских айтишниках
  • О награде от МВД
  • О понятии “государственный человек”
  • О многопартийной системе
  • О сильных лидерах
  • Об уроках и о том, что случилось с обществом в прошлом году
Скажинемолчи