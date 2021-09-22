3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Николай Щекин
22.09.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Николай Щекин22.09.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Николай Щекин
Гость программы - ученый, историк, философ, общественный деятель, политический эксперт Николай Щёкин.
Смотрите в программе:
- Актуальная область научных интересов
- О диалоге церкви и государства
- Способно ли государство жить и развиваться без церкви?
- О разнице ментальности конфессий
- О политической позиции католической церкви
- О критериях личности для государственной службы
- Об ошибках в назначениях на государственные посты
- О подготовке кадров
- Как попадают во власть?
- О расколе в обществе
- О разделении на классы
- О белорусских айтишниках
- О награде от МВД
- О понятии “государственный человек”
- О многопартийной системе
- О сильных лидерах
- Об уроках и о том, что случилось с обществом в прошлом году