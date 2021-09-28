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Скажинемолчи | Андрей Бугров
28.09.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Андрей Бугров28.09.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
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Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
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Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
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Скажинемолчи | Андрей Бугров
Гость программы – председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров. 45 лет, родился в Минске. Образование – высшее. В 1999 г. окончил Институт современных знаний по специальности «Правоведение», в 2004-ом – Белорусский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». Трудовой путь начал в 1993 г. в качестве механика по обслуживанию звуковой техники Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Республики Беларусь (ныне – Белтелерадиокомпания). С 1999 г. работал ведущим юрисконсультом в банке, с 2005 по 2007 г.г. – в компаниях коммерческого профиля, с 2007-го по март 2020 г. – руководитель отдела по работе с персоналом, заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Центроэнергомонтаж». Член РОО «Белая Русь». Женат, двое детей.