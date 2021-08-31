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Скажинемолчи | Юлия Митько

31.08.2021

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21 видео

Скажинемолчи | Юлия Митько

Смотрите в программе:

  • О том, как пришла работать в территориальный центр
  • В госструктуре можно работать на благо своей страны
  • О 5-летней программе соцзащиты
  • О фонде Алексея Талая
  • Об охвате территориальных центров
  • Об информировании о возможности обращения в социальные центры
  • О вакцинации нуждающихся
  • О решении проблем с трудоустройством
  • О конкретной помощи нуждающимся
  • О бесплатном такси
  • О творческой составляющей гостьи
  • Об исполнении гимна Магутны Божа
  • О выступлениях и общении в музыкальной среде
  • О переоценке ценностей
  • Об угрозах во время информационной войны
  • О воспитании дочерей
  • Об условиях для многодетных семей
  • О выявлении нуждающихся
Скажинемолчи