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Скажинемолчи | Юлия Митько
31.08.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Юлия Митько31.08.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Юлия Митько
Смотрите в программе:
- О том, как пришла работать в территориальный центр
- В госструктуре можно работать на благо своей страны
- О 5-летней программе соцзащиты
- О фонде Алексея Талая
- Об охвате территориальных центров
- Об информировании о возможности обращения в социальные центры
- О вакцинации нуждающихся
- О решении проблем с трудоустройством
- О конкретной помощи нуждающимся
- О бесплатном такси
- О творческой составляющей гостьи
- Об исполнении гимна Магутны Божа
- О выступлениях и общении в музыкальной среде
- О переоценке ценностей
- Об угрозах во время информационной войны
- О воспитании дочерей
- Об условиях для многодетных семей
- О выявлении нуждающихся