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Гость программы - муфтий Абу-Бекир Шабанович.

  • Поговорим об исламе в Беларуси. Сегодня в нашей стране воссоздано шесть мечетей и шесть молитвенных домов. Этого достаточно?

  • Единственная мечеть, которая уцелела в своем первозданном виде, – это деревянный храм XIX века в Ивье. Почему его не закрыли в советское время?

  • Заглянем в новую Соборную мечеть в Минске. Есть ли запрос на духовность в мусульманской религиозной общине?

  • Можно ли выиграть информационную войну?

  • Жизнь мудрее политиканства?

  • Все татары Беларуси живут одной семьей: между общинами дружеские отношения?

  • Как ислам дополняет другие религии?

  • А также личные воспоминания Муфтия о детстве, о Великой Отечественной войне, о геноциде белорусского народа. Еще о стойкости, мужестве и любви.

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