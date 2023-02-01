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Гость программы - муфтий Абу-Бекир Шабанович.
Поговорим об исламе в Беларуси. Сегодня в нашей стране воссоздано шесть мечетей и шесть молитвенных домов. Этого достаточно?
Единственная мечеть, которая уцелела в своем первозданном виде, – это деревянный храм XIX века в Ивье. Почему его не закрыли в советское время?
Заглянем в новую Соборную мечеть в Минске. Есть ли запрос на духовность в мусульманской религиозной общине?
Можно ли выиграть информационную войну?
Жизнь мудрее политиканства?
Все татары Беларуси живут одной семьей: между общинами дружеские отношения?
Как ислам дополняет другие религии?
А также личные воспоминания Муфтия о детстве, о Великой Отечественной войне, о геноциде белорусского народа. Еще о стойкости, мужестве и любви.