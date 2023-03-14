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Гость программы - Адам Мурзич, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра.
Интервью – исповедь.
Наш гость – прославленный педагог по вокалу. Выпустил на сцену немало золотых голосов Беларуси. Среди них - Глеб Матвейчук, Александр Рославец, Александр Гелах, Ирина Кучинская и многие другие артисты.
Поговорим о творческой ревности, считает ли Адам Османович предателями тех, кто уходит из-под его крыла в большое плавание, в лучшие театры мира?
Почему так и не решился в свое время открыть свой педагогический кабинет, как ему предлагали состоятельные ученики?
8 и 9 марта в Музыкальном театре состоялась премьера "Игра любви" в постановке Марата Башарова. Что связывает нашего гостя с известным артистом?
Аркадий Укупник, Ким Брейтбург, Геннадий Гладков и Юлий Ким, Алексей Рыбников, Максим Дунаевский – театр сотрудничает с ведущими поэтами и композиторами. Сложно ли держать руку на музыкальном пульсе и договариваться с первачами?
За какие тяжкие грехи приходится расплачиваться до сих пор?