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Скажинемолчи | Александр Богданович
25.05.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Александр Богданович25.05.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Александр Богданович
Гость программы - председатель Федерации хоккея Беларуси, олимпийский чемпион Александр Богданович.
Федерации хоккея Беларуси исполнилось 30 лет!
Поинтересуемся у гостя, каких успехов удалось добиться за эти годы, а что не удалось из задуманного воплотить в реальность.
Обсудим 30-ый юбилейный хоккейный сезон. Действительно ли он был самым зрелищным, как утверждают эксперты?
В этом сезоне уровень спортивной конкуренции в чемпионате Беларуси возрос, команды подравнялись. Видит ли Александр какую-то взаимосвязь с введенным несколько лет назад финансовым фейр-плей для клубов Экстралиги?
Как обстоят дела в белорусском хоккее с хорошими тренерами?
Поговорим о постоянном давлении на наших спортсменов.
Вспомним допинговые скандалы прошлых лет.
Поинтересуемся, как Александр воспринял отстранение нашей сборной от участия в Олимпиаде.
Узнаем, где наш гость хранит свои олимпийские награды. Спойлер - не дома.