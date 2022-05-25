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Скажинемолчи | Александр Богданович

25.05.2022

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Скажинемолчи | Александр Богданович

Гость программы - председатель Федерации хоккея Беларуси, олимпийский чемпион Александр Богданович.

Федерации хоккея Беларуси исполнилось 30 лет!

  • Поинтересуемся у гостя, каких успехов удалось добиться за эти годы, а что не удалось из задуманного воплотить в реальность.

  • Обсудим 30-ый юбилейный хоккейный сезон. Действительно ли он был самым зрелищным, как утверждают эксперты?

  • В этом сезоне уровень спортивной конкуренции в чемпионате Беларуси возрос, команды подравнялись. Видит ли Александр какую-то взаимосвязь с введенным несколько лет назад финансовым фейр-плей для клубов Экстралиги?

  • Как обстоят дела в белорусском хоккее с хорошими тренерами?

  • Поговорим о постоянном давлении на наших спортсменов.

  • Вспомним допинговые скандалы прошлых лет.

  • Поинтересуемся, как Александр воспринял отстранение нашей сборной от участия в Олимпиаде.

  • Узнаем, где наш гость хранит свои олимпийские награды. Спойлер - не дома.

Скажинемолчи