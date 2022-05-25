Скажинемолчи | Александр Богданович

Поинтересуемся у гостя, каких успехов удалось добиться за эти годы, а что не удалось из задуманного воплотить в реальность.

Обсудим 30-ый юбилейный хоккейный сезон. Действительно ли он был самым зрелищным, как утверждают эксперты?

В этом сезоне уровень спортивной конкуренции в чемпионате Беларуси возрос, команды подравнялись. Видит ли Александр какую-то взаимосвязь с введенным несколько лет назад финансовым фейр-плей для клубов Экстралиги?

Как обстоят дела в белорусском хоккее с хорошими тренерами?

Поговорим о постоянном давлении на наших спортсменов.

Вспомним допинговые скандалы прошлых лет.

Поинтересуемся, как Александр воспринял отстранение нашей сборной от участия в Олимпиаде.