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Скажинемолчи | Александр Бурый
16.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Александр Бурый16.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Александр Бурый
Гость программы - Александр Бурый, директор Национального парка"Беловежская пуща".Поговорим о том, какое у хранителя пущи отношение и к распаду СССР, и кего непосредственным участникам?В каком состоянии заповедник сегодня?
Влияет ли политическая повестка, санкции и охлаждение отношений с ЕС наприродоохранный статус пущи?Опасны ли для животных заграждения со стороны Польши?Как развивается туриндустрия в "Беловежской пуще", какие новые объектыпоявились за год?Приветствует ли директор частный бизнес на территории заповедника?Охота на зубра - есть ли спрос?Какие чудеса встречались Александру Бурому в пущанском лесу?