Скажинемолчи | Александр Бурый

Гость программы - Александр Бурый, директор Национального парка"Беловежская пуща".Поговорим о том, какое у хранителя пущи отношение и к распаду СССР, и кего непосредственным участникам?В каком состоянии заповедник сегодня?

Влияет ли политическая повестка, санкции и охлаждение отношений с ЕС наприродоохранный статус пущи?Опасны ли для животных заграждения со стороны Польши?Как развивается туриндустрия в "Беловежской пуще", какие новые объектыпоявились за год?Приветствует ли директор частный бизнес на территории заповедника?Охота на зубра - есть ли спрос?Какие чудеса встречались Александру Бурому в пущанском лесу?