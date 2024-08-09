Александр Дашкевич - коллекционер и радиолюбитель

Гость программы - коллекционер и радиолюбитель Александр Дашкевич.

Страсть нашего гостя - радио.

Сегодня его коллекция насчитывает более 700 экспонатов теле- и радиоаппаратуры. А с чего начиналось это "безумство"?

Несколько лет назад в Жодино, благодаря Александру Ивановичу открылся ретромузей теле-радиоаппаратуры. Кто может туда попасть? Какие отзывы посетителей?

Пробовал ли наш гость оценить свою коллекцию и есть ли кому передать всё это богатство?