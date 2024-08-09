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Александр Дашкевич - коллекционер и радиолюбитель

09.08.2024

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Александр Дашкевич - коллекционер и радиолюбитель

Гость программы - коллекционер и радиолюбитель Александр Дашкевич.

Страсть нашего гостя - радио.

Сегодня его коллекция насчитывает более 700 экспонатов теле- и радиоаппаратуры. А с чего начиналось это "безумство"?

Несколько лет назад в Жодино, благодаря Александру Ивановичу открылся ретромузей теле-радиоаппаратуры. Кто может туда попасть? Какие отзывы посетителей?

Пробовал ли наш гость оценить свою коллекцию и есть ли кому передать всё это богатство?

И наконец, найдем ответы на вопросы, кто же всё-таки изобрел радио, почему, исколесив Сибирь, Казахстан, Карелию и ГДР, наш гость "осел" в Беларуси, и почему он до сих пор предпочитает радиосвязь, а не мобильный телефон.