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Скажинемолчи | Александр Дешко

26.05.2022

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Скажинемолчи | Александр Дешко

Гость программы - Александр Дешко, представитель оппозиции, зампредседателя оргкомитета по созданию партии "Демократический союз", подполковник запаса погранвойск, бывший руководитель службы безопасности предвыборного штаба В.Цепкало.

  • Демократы активно переходят в лоялисты?

  • Почему главная инициатива КСДС и демсил по помилованию участников протестных акций в 2020 году идёт с такими сложностями?

  • Раскол в рядах конструктивных оппозиционеров: почему наш гость поддерживает Z-операцию? Где мы были 8 лет?

  • Как устроена граница с Украиной? Чем сейчас опасны диверсанты?

  • Зачем вообще люди идут "в политику"?

Скажинемолчи