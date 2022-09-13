Гость программы - Александр Дюков, российский историк, директор фонда “Историческая память”.6-томник «Без срока давности»: почему историк из Москвы загорелся идеей изложить все известные факты о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны? За что сражались советские люди? За что сражаются постсоветские? «Неизвестный Калиновский»: в нашей программе Александр Дюков впервые зачитает настоящие письма из-под виселицы революционера, не подложные.Выносить ли Ленина из Мавзолея?И напоследок, куда плывет русский корабль?