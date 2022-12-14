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Скажинемолчи | Александр Гагиев

Гость программы -Александр Гагиев, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

  • Как в условиях санкций и ограничений живёт спортивный комплекс?

  • Чем сейчас может похвастаться центр "Раубичи"?Какими возможностями?

  • В начале 2020 года в Европе возникла проблема со снегом, и единственными, кто смог принять европейский чемпионат по биатлону, оказались Раубичи. Западные спортивные функционеры тогда не жалели хвалебных слов. А когда стали отменять соревнования, не допускать наших спортсменов, риторика поменялась кардинально. Поинтересуемся у гостя, нормально ли в западном мире такое лицемерие?

  • Александр Гагиев был руководителем белорусской делегации на Олимпийских Играх в Пекине. Спросим, какая атмосфера была в команде и не было ли опасений, что кто-то совершит выходку, подобную той, что совершила одна "бягуха" на летней Олимпиаде в Токио?

  • Беларусь и Россия не бросили спортсменов после отстранения их от участия в международных состязаниях. Стали организовывать совместные турниры. Способны ли соревнования российских и белорусских спортсменов заменить привычные до этого международные старты?

  • В Беларуси много внимания уделяется спорту, постоянно открываются новые спортивные объекты, создаются условия для тренировок и развития. Какая главная задача - вырастить чемпионов или привить любовь к физической культуре?

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